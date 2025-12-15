Allarme rosso per Carlo Conti | la sconfitta di Sarà Sanremo pone un’ombra sul Festival

La recente performance di “Sarà Sanremo” ha suscitato preoccupazioni tra i vertici Rai, evidenziando una possibile criticità nel panorama televisivo. La sconfitta della serata del 14 dicembre ha acceso un campanello d’allarme, gettando un'ombra sulla preparazione e sull'appeal del Festival di Sanremo, con implicazioni che potrebbero influenzare il futuro dell’evento.

La serata televisiva di ieri, domenica 14 dicembre, ha lanciato un segnale inequivocabile che risuona come un campanello d’allarme nei corridoi della Rai. La gara per la prima serata ha visto la netta vittoria di Canale 5 con il game show “Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo”, condotto dall’evergreen Gerry Scotti, che ha dominato la fascia con 2.189.000 spettatori e un solido share del 19,7%. Un risultato eccellente per Mediaset. Dall’altra parte, il dato che preoccupa è quello di Rai 1: “Sarà Sanremo”, l’appuntamento cruciale che ha svelato i giovani in gara e i titoli dei brani dei Big per il prossimo Festival, si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. Thesocialpost.it

