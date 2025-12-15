Allarme Neet l’Italia seconda in Ue La formazione nella Bottega di Quartiere

L’Italia si trova al secondo posto in Europa per il fenomeno dei Neet, con circa 2 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi. La Bottega di Quartiere si propone come un intervento per affrontare questa emergenza, promuovendo formazione e opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Sono circa 2 milioni i giovani in Italia con un età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi. Si tratta dei cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training) e in base ai dati raccolti da Istat nel 2024 questa situazione riguarda il 15,2% della popolazione giovanile, posizionando l’Italia al secondo posto nell’Unione Europea dopo la Romania. Per tutti loro nel cuore della Capitale ha preso il via un progetto che unisce inclusione sociale e formazione professionale: la Bottega di Quartiere di Roma. L’esperimento è nato nel quartiere di San Lorenzo a Roma dove è stata inaugurata la Bottega di Quartiere. Quotidiano.net

