Allarme laghetto Europa Centinaia di pesci morti | Vanno rimossi subito

Un nuovo episodio di moria di pesci scuote il laghetto Europa a San Donato Milanese, nel Sud Milano. Centinaia di esemplari, molti di grande dimensione, sono stati trovati morti, sollevando preoccupazioni sulla qualità dell’ambiente e sulla gestione dell’area. L’allarme resta senza risposte ufficiali, ma la situazione richiede interventi immediati per evitare ulteriori conseguenze.

Nuova morìa di pesci al laghetto Europa: l’allarme resta senza risposte e colpisce il Sud Milano. Questa volta l’emergenza si registra a San Donato Milanese, nel laghetto Europa, all’interno del parco comunale, dove da giorni si contano centinaia di pesci morti, molti dei quali di grossa taglia. Tra le specie colpite sarebbero presenti anche anguille. L’allarme è stato lanciato all’inizio di dicembre all’ Arpa, ma ad oggi non risulta alcun intervento concreto per la rimozione delle carcasse né per il recupero dei pesci ancora vivi, visibilmente in difficoltà e intenti a boccheggiare in superficie. Ilgiorno.it

