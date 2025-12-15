Allarme cannabis light | segnalati casi gravi legati a un cannabinoide sintetico

Un allarme ufficiale di Palazzo Chigi mette in evidenza i rischi legati alla cannabis light, segnalando casi gravi associati a un cannabinoide sintetico. L'attenzione si concentra sulle potenziali minacce per la salute e sulla necessità di controlli più severi nel mercato di questa sostanza.

L'avviso di Palazzo Chigi. Un allarme ufficiale diffuso da Palazzo Chigi ha acceso i riflettori sul mercato della cannabis light. Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe, coordinato dal Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze, ha segnalato un grave episodio connesso al consumo di prodotti a basso contenuto di Thc contaminati da un cannabinoide sintetico, l' Mdmb-Pinaca. Si tratta di una sostanza estremamente pericolosa, che secondo le autorità può provocare effetti anche letali. Il comunicato ufficiale. La nota è stata pubblicata nel pomeriggio del 14 dicembre sul sito della Presidenza del Consiglio.

