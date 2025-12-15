All’Accademia della Guardia di Finanza Un calcio al tumore - Video

All’Accademia della Guardia di Finanza si è tenuto l’evento «Un calcio al tumore», coinvolgendo allievi e ex calciatori del calcio bergamasco. Un'iniziativa che unisce sport e solidarietà, con il comandante che sottolinea l’importanza di restituire l’affetto ricevuto dalla comunità.

© Ecodibergamo.it - All’Accademia della Guardia di Finanza «Un calcio al tumore» - Video L’EVENTO. In campo gli allievi e le vecchie glorie del calcio bergamasco. Il comandante: «Un modo di restituire l’amore che la città ci dà». Ecodibergamo.it All’Accademia della Guardia di Finanza «Un calcio al tumore» - È un calcio spettacolare, ma soprattutto solidale, quello andato in scena sul campo dell’Accademia della Guardia di Finanza questa ... ecodibergamo.it

“Un calcio al tumore”: le leggende nerazzurre in campo all’Accademia della Guardia di finanza per beneficenza - L'evento, in programma per il 15 dicembre, vedrà il susseguirsi di una partita di calcio con i campioni dello sport bergamasco e un esclusivo show cooking per i donatori. bergamonews.it

L'Eco di Bergamo. . Colpi di tacco, rabona, tentativi di rovesciata e pioggia di gol. È un calcio spettacolare, ma soprattutto solidale, quello andato in scena sul campo dell’Accademia della Guardia di Finanza questa sera, lunedì 15 dicembre, per l’iniziativa «Un - facebook.com facebook

Gli Allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza e i Campioni dello sport bergamasco scendono in campo insieme per dare un calcio al tumore! x.com