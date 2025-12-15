alla sicilia oltre 106 milioni per compensare il calo delle entrate irpef

La Sicilia riceverà oltre 106 milioni di euro tra il 2026 e il 2028, a seguito di un accordo tra Stato e Regioni a Statuto speciale inserito nella manovra finanziaria. Questa misura mira a compensare il calo delle entrate Irpef, garantendo risorse aggiuntive alla regione per sostenere il proprio bilancio.

Accordo tra Stato e Regioni speciali inserito nella manovra finanziaria. La Regione Siciliana potrà contare su 106,5 milioni di euro complessivi nel periodo 2026-2028, grazie all'accordo raggiunto tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale. L'intesa è stata formalmente recepita attraverso un emendamento del governo alla legge di Bilancio, con l'obiettivo di compensare le minori entrate derivanti dalla riforma dell'Irpef. Il ruolo della trattativa con il Ministero dell'Economia. L'accordo nasce da una negoziazione diretta condotta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, insieme agli altri governatori delle Regioni speciali, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

