Alla Sicilia 106,5 milioni di euro per compensare minori entrate Irpef

La Sicilia riceverà 106,5 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per compensare le minori entrate Irpef, in base a un accordo tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale. La misura, inserita nella manovra finanziaria tramite un emendamento governativo, mira a sostenere le finanze dell'isola nel periodo triennale.

La Regione Siciliana riceverà complessivamente 106,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028 in attuazione dell’intesa tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale, recepita da un emendamento del governo alla manovra finanziaria. L’accordo è frutto di una trattativa diretta condotta dal presidente Renato Schifani, insieme agli altri governatori, con il ministero dell’Economia e delle finanze. Feedpress.me

