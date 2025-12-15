Alfonso Signorini | Gli anni al Grande Fratello sono stati estenuanti Il commento su Pier Silvio Berlusconi

Alfonso Signorini riflette sugli anni intensi trascorsi al Grande Fratello, definendoli estenuanti, e condivide il suo stato attuale lontano dalla tv. In questi mesi si è dedicato alla vita privata con il compagno Paolo Galimberti e ha pubblicato il suo primo romanzo, ‘Amami quanto io t’amo’, edito da Mondadori.

In questi mesi lontano dalla tv Alfonso Signorini si è dedicato agli affetti, alla vita privata condivisa con il compagno Paolo Galimberti e al suo primo romanzo 'Amami quanto io t'amo' edito da Mondadori. "Da lettore compulsivo, prima ancora che da autore, avevo proprio voglia di una bella.

