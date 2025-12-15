© Oasport.it - Alex Vinatzer, l’exploit non basta in slalom: pettorale ancora fuori dai 15 in Alta Badia

Alex Vinatzer sembra essere entrato finalmente in una nuova dimensione dopo alcune stagioni di apprendistato in cui ha faticato ad effettuare il definitivo salto di qualità per diventare stabilmente un big del Circo Bianco. L’altoatesino è sempre stato considerato un grande talento in slalom speciale sin dalle categorie giovanili, ma in Coppa del Mondo non ha mai trovato la costanza di rendimento ad alto livello limitandosi quindi ad effettuare qualche exploit da outsider (come il bronzo mondiale di Courchevel 2023) in mezzo a tante uscite e risultati comunque non eccezionali. Il 26enne azzurro ha lavorato a fondo per limare i suoi punti deboli, aggiungendo una seconda specialità al suo arsenale e trovando negli ultimi venti giorni una continuità davvero notevole. Oasport.it

