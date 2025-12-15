Alessandro Invernici Pioniere dell’esperienza ‘Ragazzi On the Road’ | dove l’incidente chiama  

Alessandro Invernici ha avviato l’esperienza ‘Ragazzi On the Road’, un progetto innovativo che coinvolge i giovani in attività educative e di prevenzione. Un’iniziativa coraggiosa nata per rispondere a un disagio crescente tra i ragazzi, trasformando l’incidente in un’opportunità di educazione condivisa. Il bilancio è ancora in fase di sviluppo, ma l’obiettivo è offrire un’alternativa concreta e efficace.

‘Ragazzi che educano ragazzi’: una bella e coraggiosa scommessa. Bilancio in corso d’opera?. Più che una scommessa, è una risposta concreta a un disagio che cresce. Lo vediamo ogni giorno, con i numeri e con i volti. Il bisogno c’è. E si fa sentire. Ma quando i ragazzi vengono coinvolti, non come spettatori, ma come protagonisti, le cose cambiano. Chi ha vissuto l’esperienza, la restituisce. E lo fa con autenticità, senza filtri. Il passaggio tra pari funziona perché è reale. Perché arriva da chi ha visto, toccato, capito. E chi ascolta, lo sente. Grammatica e pratica: un rapporto sempre complesso. Bergamonews.it