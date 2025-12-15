Alessandro Gisotti presidente del Radio and Audio News Group dell’EBU
Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei media vaticani, è stato eletto presidente del Radio and Audio News Group (RANG) dell’European Broadcasting Union (EBU). In questa posizione, rappresenta Radio Vaticana, rafforzando il ruolo dei media religiosi nel panorama radiotelevisivo europeo.
Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei media vaticani, è stato eletto presidente del Radio and Audio News Group (RANG) dell’Unione europea di radiodiffusione ( European Broadcasting Union-EBU ), dove rappresenta Radio Vaticana. Succede alla giornalista tedesca Stephanie Pieper della Rundfunk Berlin-Brandenburg. Chi è Alessandro Gisotti. Nato a Roma nel 1974, Gisotti ha iniziato a lavorare nell’emittente pontificia nell’anno 2000 e fa parte del RANG dal 2021. Nel corso della carriera ha ricoperto ruoli strategici all’interno del Dicastero per la Comunicazione della Curia romana, a cui fa capo Radio Vaticana. Lettera43.it
