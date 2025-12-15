Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei media vaticani, è stato eletto presidente del Radio and Audio News Group (RANG) dell’European Broadcasting Union (EBU). In questa posizione, rappresenta Radio Vaticana, rafforzando il ruolo dei media religiosi nel panorama radiotelevisivo europeo.

© Lettera43.it - Alessandro Gisotti presidente del Radio and Audio News Group dell’EBU

Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei media vaticani, è stato eletto presidente del Radio and Audio News Group (RANG) dell’Unione europea di radiodiffusione ( European Broadcasting Union-EBU ), dove rappresenta Radio Vaticana. Succede alla giornalista tedesca Stephanie Pieper della Rundfunk Berlin-Brandenburg. Chi è Alessandro Gisotti. Nato a Roma nel 1974, Gisotti ha iniziato a lavorare nell’emittente pontificia nell’anno 2000 e fa parte del RANG dal 2021. Nel corso della carriera ha ricoperto ruoli strategici all’interno del Dicastero per la Comunicazione della Curia romana, a cui fa capo Radio Vaticana. Lettera43.it

I ricordi di Alessandro Gisotti, giornalista di Radio Vaticana, su Giovanni Paolo II

Alessandro Gisotti presidente del Radio And Audio News Group dell’EBU - Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei media vaticani, è stato eletto presidente del Radio and Audio News Group (RANG) dell’Unione europea di radiodiffusione (European Broadcasting Union- msn.com