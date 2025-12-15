Alessandro Gassmann | Ero un pessimo studente la scuola mi faceva molta paura Ho fatto parte dell’ultima generazione che prendeva bacchettate sulle mani

Alessandro Gassmann condivide la sua esperienza scolastica degli anni Settanta, rivelando di essere stato un cattivo studente e di aver vissuto un’epoca in cui la scuola era più severa. Intervistato dal podcast di Gianluca Gazzoli, l’attore ha ricordato con sincerità le difficoltà e le paure vissute durante quegli anni, segnati anche dall’uso delle bacchette sulle mani.

Alessandro Gassmann ha rilasciato un'intervista al podcast di Gianluca Gazzoli in cui ha raccontato la sua esperienza scolastica degli anni Settanta.

