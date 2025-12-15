Alessandro Barbero mercatini e pattinaggio | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Scopri le principali attività e appuntamenti di questa sera a Bergamo e provincia, tra mercatini di Natale, pattinaggio sul ghiaccio, laboratori e attrazioni natalizie. Un'occasione per immergersi nell'atmosfera festiva e vivere momenti di convivialità tra le diverse iniziative in città e dintorni.

Il Villaggio degli Alpini e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale e la pista di pattinaggio a ChorusLife, laboratori e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 15 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. – Sapori autentici Polenta fumante, sciatt croccanti, brasato, rösti di patate, pizzoccheri e altri piatti. Bergamonews.it

