Ale e Ricky ricordati da Spalletti | Nei miei fogli d’allenamento ce li metto sempre… Deposta una corona di fiori a Vinovo – FOTO

Nel ricordo di Ale e Ricky, Spalletti ha sottolineato il loro ruolo speciale, inserendoli nei suoi fogli d’allenamento. Un gesto simbolico ha accompagnato questa commemorazione, con la deposizione di una corona di fiori a Vinovo, testimonianza di affetto e rispetto per due figure che hanno lasciato un segno indelebile.

Ale e Ricky sono stati ricordati con queste parole da Spalletti ed è stata deposta una corona di fiori a Vinovo – FOTO. Il 15 dicembre è una data scolpita nel cuore della storia bianconera, un giorno in cui il calcio giocato fa un passo indietro per lasciare spazio alla memoria e al silenzio. Nel diciannovesimo anniversario della tragica scomparsa di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, la Juventus si è stretta ancora una volta attorno al ricordo dei due ragazzi del vivaio, i cui sogni furono spezzati nel 2006 all’interno del centro sportivo di Vinovo. Proprio lì, nel luogo che porta il loro nome e dove oggi crescono le speranze dei giovani talenti, questa mattina si è svolta una cerimonia intima e sentita. Juventusnews24.com

per non dimenticare Alessio e Riccardo

