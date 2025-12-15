Ale e Ricky ricordati anche dal Pescara | il toccante messaggio del club a 19 anni dalla loro tragica scomparsa

Il Pescara ha condiviso un toccante messaggio di ricordo per Ale e Ricky, i giovani calciatori scomparsi tragicamente nel 2006. A 19 anni dalla loro scomparsa, il club ha voluto esprimere vicinanza e affetto, mantenendo vivo il loro ricordo e il legame con il mondo del calcio.

Ale e Ricky, il messaggio di vicinanza del Pescara per i due giovani bianconeri scomparsi nel 2006. Il dolore non ha confini sportivi. Ci sono date sul calendario che rimangono scolpite nella memoria collettiva non per i trofei alzati al cielo, ma per il dolore sordo e incancellabile che hanno lasciato nel cuore di tutti gli sportivi. Il 15 dicembre è una di queste ricorrenze indelebili per il mondo Juventus, ma la commozione non ha confini. Sono passati esattamente 19 anni da quel drammatico pomeriggio a Vinovo che strappò crudelmente alla vita Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, due giovanissime promesse bianconere, i cui sogni di gloria si spezzarono tragicamente nelle acque gelide del laghetto del centro sportivo. Juventusnews24.com

