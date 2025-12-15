ale e ricky 19 anni dopo

Sono passati 19 anni dalla scomparsa di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, due ragazzi di 17 anni e militanti della Juventus che persero la vita nel 2007 nel laghetto di Vinovo. Un tragico incidente che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva, ricordando un momento di innocenza e gioventù interrotto improvvisamente.

Sono ormai passati 19 anni dalla tragica scomparsa di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri. Era infatti venerdì 15 dicembre 2007 quando i due diciassettenni allora militanti tra le giovanili della Juventus trovarono la morte nel laghetto artificiale di Vinovo, nell’intento di recuperare dei palloni finiti nel bacino. Una tragedia mai dimenticata. Dopo quasi vent’anni passati da quel giorno terribile, la memoria di Ale e Ricky, rispettivamente centrocampista e portiere, non si è affievolita, anzi. Nel centro sportivo di Vinovo, dove il campo principale è intitolato proprio ai due giovani che sognavano di arrivare in prima squadra, si è svolta oggi una celebrazione per ricordare le due vite spezzate troppo presto. Stilejuventus.com

E il Pescara sui social ha voluto dedicare un piccolo pensiero a loro due: "Il Pescara Calcio ricorda