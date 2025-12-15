Albero di Natale a San Pietro | ecco il suo destino dopo le feste

L'albero di Natale di Piazza San Pietro, simbolo delle festività, ogni anno attira visitatori e fedeli da tutto il mondo. Dopo le celebrazioni, si apre il dibattito sul suo destino, tra riciclo, riutilizzo o smaltimento. Un momento di riflessione sulla sostenibilità e l'importanza di preservare questa tradizione iconica nel rispetto dell'ambiente.

Anno dopo anno, l’ albero di Natale di Piazza San Pietro, nel cuore del Vaticano, si fa tra i simboli più riconoscibili delle feste. Sempre imponente e pregno di significato, l’albero accompagna tutti i fedeli nel periodo natalizio, fino alla conclusione ufficiale delle celebrazioni. Ma se quest’anno verrà montato il 15 dicembre, cosa succederà a questo gigante verde una volta spente le luci e smontati gli addobbi, dopo le feste? Il suo percorso e la sua vita non si esauriscono con l’Epifania, ma seguiranno una logica precisa. Scopriamo quale. Piazza San Pietro: un albero di Natale simbolo di sostenibilità. Funweek.it

Natale 2025, l'allestimento dell'albero di Natale e del presepe a Piazza San Pietro

Dall'albero al presepe, anche in Vaticano si accende il Natale - Si accendono lunedì pomeriggio l'albero di Natale e il presepe in piazza San Pietro. leggo.it