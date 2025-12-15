Albanese risponde alle critiche derivanti da un sondaggio che lo mette sotto pressione, definendole

Albanese reagisce così al sondaggio che la stronca: "Pagliacciate"

Quando i numeri non alimentano in positivo la propria narrazione è facile che quei numeri non vengano presi in considerazione. Francesca Albanese sta vivendo un periodo molto complicato con gli italiani. Albanese è esperta di diritto internazionale, specializzata in diritti umani e Medio Oriente. Dal 2022 è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Nel merito delle sue dichiarazioni, però, la relatrice Onu è diventata una figura centrale all’interno del dibattito politico nostrano. Tanto che, solo due giorni fa, gli italiani si sono espressi su di lei attraverso un sondaggio. Ilgiornale.it

