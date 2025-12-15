Albanese giallo in un liceo emiliano Chi l’ha invitata a fare il comizio? Il preside | non ne sapevo niente

Un nuovo episodio coinvolge Albanese in un liceo emiliano, suscitando polemiche e dubbi sulla sua presenza. Il preside dell’istituto dichiara di non essere stato informato dell’invito, mentre si moltiplicano le contestazioni e le gaffe legate alla vicenda, alimentando un clima di tensione e incertezza.

Si ingrossa di ora in ora l’e nnesimo caso Albanese, perché  tra polemiche, gaffe e passi falsi la lista è lunga. L’ultimo fuor d’opera riguarda i comizi pro Pal (filo Hamas) e gli attacchi frontali al governo andati in scena in molte scuole italiane dove l’osservatrice dell’Onu per i territori è stata invitata. Episodi sul quale il ministro dell’ Istruzione Giuseppe Valditara è intenzionato a fare luce. Le ispezioni annunciate da viale Trastevere si allargano. Dopo Pontedera i riflettori si spostano su altri due istituti. A San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna e in provincia di Reggio Emilia, a Castelnovo Monti. Secoloditalia.it

