Albanese e le ispezioni nelle scuole dell' Emilia Valditara | Accertare se il dirigente era informato e i genitori coinvolti
Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato ispezioni nelle scuole dell'Emilia, in seguito alle recenti polemiche sull'intervento della relatrice speciale dell'ONU Francesca Albanese. L'obiettivo è verificare se i dirigenti scolastici fossero informati e se i genitori siano stati coinvolti nel procedimento.
Ancora Francesca Albanese. Ancora ispezioni nelle scuole. "Credo che le ispezioni siano partite anche in questi casi", ha detto il ministro per l'istruzione Giuseppe Valditara, rispondendo a una domanda sulle polemiche per l'intervento della relatrice speciale dell'Onu in due scuole in Emilia, dopo le due in Toscana. Nelle scuole emiliane, "si vuole accertare se è vero, tra l'altro - ha detto Valditara a Milano - che il dirigente scolastico non era stato informato, che i genitori non erano stati in alcun modo coinvolti. Dato che i dirigenti scolastici hanno dichiarato ai giornali che è stato fatto tutto all'oscuro loro, vogliamo capire come si sono svolti i fatti ". Ilgiornale.it
Ci vediamo al concertone del primo maggio
Nuove ispezioni a scuola ordinate dal ministero per incontri con Francesca Albanese: il caso Emilia-Romagna - Dopo i casi segnalati in Toscana, Il ministero dell'Istruzione guidato da Valditara ha avviato una nuova ispezione, questa volta in Emilia- fanpage.it
Francesca Albanese, nuove ispezioni nelle scuole: dopo la Toscana tocca all'Emilia - "Si vuole accertare se è vero che il dirigente scolastico non era stato informato e i genitori non erano stati coinvolti" ha detto il ministro Valditara. msn.com
Visual radio Pontedera social. . Scuola, ancora scontro su webinar Albanese, Flc Cgil Toscana e Una città in comune contestano le annunciate ispezioni del ministro Valditara dopo incontri con la relatrice ONU, Da un post di progetto Pontedera. Le dichiarazio - facebook.com facebook
Le ispezioni annunciate da #Valditara in alcune scuole in cui Francesca #Albanese ha tenuto degli incontri sono un fatto gravissimo. Ci vuole una risposta molto forte. @FranceskAlbs @Fornario @fsyloslab @CremaschiG @Aramcheck76 @AllertaMedia @Fio x.com