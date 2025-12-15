Albanese e le ispezioni nelle scuole dell' Emilia Valditara | Accertare se il dirigente era informato e i genitori coinvolti

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato ispezioni nelle scuole dell'Emilia, in seguito alle recenti polemiche sull'intervento della relatrice speciale dell'ONU Francesca Albanese. L'obiettivo è verificare se i dirigenti scolastici fossero informati e se i genitori siano stati coinvolti nel procedimento.

Ancora Francesca Albanese. Ancora ispezioni nelle scuole. "Credo che le ispezioni siano partite anche in questi casi", ha detto il ministro per l'istruzione Giuseppe Valditara, rispondendo a una domanda sulle polemiche per l'intervento della relatrice speciale dell'Onu in due scuole in Emilia, dopo le due in Toscana. Nelle scuole emiliane, "si vuole accertare se è vero, tra l'altro - ha detto Valditara a Milano - che il dirigente scolastico non era stato informato, che i genitori non erano stati in alcun modo coinvolti. Dato che i dirigenti scolastici hanno dichiarato ai giornali che è stato fatto tutto all'oscuro loro, vogliamo capire come si sono svolti i fatti".

