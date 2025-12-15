Alatri una rotatoria presso l' uscita della superstrada | i lavori a febbraio
A febbraio riprendono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’uscita della superstrada di Alatri, vicino al centro commerciale Le Pigne. L’intervento, atteso da cittadini e commercianti, mira a migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area, rappresentando un passo importante per lo sviluppo della zona.
