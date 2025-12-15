Ala via la 6ª Edizione del premio Angelo Ferro un omaggio a chi costruisce una società più inclusiva
Si è svolta sabato 13 dicembre, alle ore 11:00, presso il Palazzo Labia di Venezia, la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio Angelo Ferro, promosso dalla Fondazione Lucia Guderzo ETS in collaborazione con la Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS – Ente Filantropico. L’iniziativa. Padovaoggi.it
Il Conservatorio Tchaikovsky al Premio Franz Buda – IV Edizione Il Conservatorio Statale di Musica “P. I. Tchaikovsky” è lieto di partecipare alla IV edizione del Premio Franz Buda, dedicato alla tutela e alla valorizzazione dei patrimoni materiali e immateri - facebook.com facebook
35^ EDIZIONE PREMIO DI MEDICINA “POTITO PETRONE” A PIGNOLA x.com