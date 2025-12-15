Al via Natale in casa Artecard | un percorso di eventi e visite esclusive alla scoperta del patrimonio culturale campano

“Natale in casa Artecard” offre un percorso di eventi e visite esclusive per scoprire il patrimonio culturale della Campania. Durante le festività, i partecipanti potranno immergersi in un viaggio tra i principali luoghi d’interesse, vivendo un’esperienza unica e arricchente tra arte, storia e tradizioni locali.

© Napolitoday.it - Al via “Natale in casa Artecard”: un percorso di eventi e visite esclusive alla scoperta del patrimonio culturale campano Quest’anno sotto l’albero di Natale una magica sorpresa: un viaggio affascinante alla scoperta della bellezza dei principali luoghi d’interesse culturale della Campania.Due pass culturali che offrono la possibilità di intraprendere un tour esperienziale di 365 giorni all’interno dei principali. Napolitoday.it Viaggio nella Storia Natale in casa Artecard, arrivano due pass culturali per gli eventi in Campania - Per Natale arrivano due pass culturali che offrono la possibilità di intraprendere un tour esperienziale di 365 giorni all’interno ... msn.com

Artecard celebra il patimonio culturale della Campania con un'iniziativa speciale: le esclusive palline di Natale - In occasione delle festività natalizie, Artecard lancia un'iniziativa speciale per celebrare il patimonio culturale della Campania: le esclusive palline di Natale. ilmattino.it

