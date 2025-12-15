Al via il progetto per rigenerare i playground di Arezzo

Prende il via “RiqualifichiAMO”, il progetto triennale ideato dal Pistoia Basket per rigenerare i playground e gli spazi sportivi all’aperto in Toscana. Partito nella stagione 2025/26, l’iniziativa mira a valorizzare e riqualificare gli spazi urbani dedicati allo sport, coinvolgendo diverse città della regione in un percorso di inclusione e rigenerazione sociale.

Si chiama "RiqualifichiAMO" ed è il progetto sociale triennale ideato dal Pistoia Basket, avviato nella stagione sportiva 202526, che ha l'obiettivo di riqualificare playground e spazi sportivi all'aperto in diverse città della Toscana. L'iniziativa mira a rigenerare spazi sportivi all'aperto.

