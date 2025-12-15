Al via il progetto per rigenerare i playground di Arezzo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via “RiqualifichiAMO”, il progetto triennale ideato dal Pistoia Basket per rigenerare i playground e gli spazi sportivi all’aperto in Toscana. Partito nella stagione 2025/26, l’iniziativa mira a valorizzare e riqualificare gli spazi urbani dedicati allo sport, coinvolgendo diverse città della regione in un percorso di inclusione e rigenerazione sociale.

al via il progetto per rigenerare i playground di arezzo

© Arezzonotizie.it - Al via il progetto per rigenerare i playground di Arezzo

Si chiama “RiqualifichiAMO” ed è il progetto sociale triennale ideato dal Pistoia Basket, avviato nella stagione sportiva 202526, che ha l’obiettivo di riqualificare playground e spazi sportivi all’aperto in diverse città della Toscana. L'iniziativa mira a rigenerare spazi sportivi all’aperto. Arezzonotizie.it

P.arch – Playground per architetti di comunità - Maggio 2022 - Via Maffi (Roma)

Video P.arch – Playground per architetti di comunità - Maggio 2022 - Via Maffi (Roma)

via progetto rigenerare playgroundPlayground sportivo in arrivo in città, approvato il progetto - La giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un impianto sportivo playground ... msn.com

Sergi: Approvato il progetto di fattibilità del playground sportivo che sorgerà in via Fares - Nota stampa del consigliere comunale Danilo Sergi. catanzaroinforma.it