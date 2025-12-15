Al Turin Palace il Natale si brinda con vodka al panettone | Il Camillo

Al Turin Palace Hotel il Natale si presenta con un'inedita interpretazione del panettone, rivisitato con una vodka al panettone per brindare alle festività. Il panettone del 2025 mantiene intatti i suoi sapori e aromi tradizionali, offrendo un'esperienza gustativa innovativa e raffinata.

Nel Turin Palace Hotel il panettone del 2025 cambia consistenza, ma resta fedele a sapori e aromi che lo rendono riconoscibile. Per le festività, quella stessa identità si ritrova anche in un cocktail pensato per gli ospiti: “Il Camillo”, un drink che interpreta il Natale con calore e misura. Un omaggio torinese tra eleganza e . Sbircialanotizia.it