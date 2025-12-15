Al Trifiletti va in scena Spaiato | Claudio Casisa solo sul palco con un compagno inatteso
Dopo l’apprezzato spettacolo del mese scorso con Massimo Ghini, che ha portato in scena Il vedovo, commedia-omaggio al grande cinema italiano e al film cult diretto da Dino Risi, la stagione teatrale del “Trifiletti” prosegue con il secondo appuntamento in cartellone.Domani, martedì 16 dicembre. Messinatoday.it
Questo weekend al Teatro Trifiletti di Milazzo: Sab 13 dic h 21.00 ’ | Spellbound Contemporary Ballet & Compagnia Zappalà Danza Dom 14 dic h 19.00 ’ | Ocram Dance Movement - facebook.com facebook