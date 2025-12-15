Al Toniolo debutta Con Tempo³ trittico di danza neoclassica e contemporanea

Il Teatro Toniolo ospiterà il 17 dicembre alle 20.30 l’anteprima di “Con Tempo³”, un trittico di danza neoclassica e contemporanea. La serata sarà caratterizzata da performance di alto livello e vedrà tra gli ospiti Martí Fernández Paixà, primo ballerino dello Stuttgart Ballet, offrendo un'esperienza artistica innovativa e coinvolgente.

Una serata d'anteprima di altissimo livello, quella prevista il 17 dicembre alle 20.30 al Teatro Toniolo, in occasione del debutto di CON TEMPO³, trittico di danza neoclassica e contemporanea, che vedrà ospiti sul palco anche Martí Fernández Paixà, primo ballerino dello Stuttgart Ballet, e il.