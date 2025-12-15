Iva Zanicchi, ospite a “Domenica In”, condivide aneddoti divertenti e toccanti sulla sua vita, dalla giovinezza ai legami familiari, svelando momenti imbarazzanti e affettuosi che arricchiscono la sua testimonianza umana e artistica.

© Ilfattoquotidiano.it - “Al primo appuntamento ho spruzzato il caffè dal naso e quando sono riuscita a respirare mi è scappato un peto”: il racconto di Iva Zanicchi

È Iva Zanicchi show a “ Domenica In ”. La cantante, ospite di Mara Venier per presentare il suo ultimo libro “Quel profumo di brodo caldo”, snocciola un aneddoto dopo l’altro ricordando la propria infanzia, il legame con i genitori e i suoi amori. Il tutto condito con una generosa dose di ironia che rende impossibile alla padrona di casa trattenere le risate. Come quando parla del primo appuntamento, rivelatosi un vero e proprio disastro. Il “disaster date” di Iva Zanicchi “Avevo 18-19 anni, ero talmente complessata di essere troppo alta e con queste tette che non sapevo dove mettere, poi il più bel ragazzo di Reggio Emilia inizia a corteggiarmi e allora ho detto: ‘ Non sono un mostro ‘” racconta la voce di Zingara. Ilfattoquotidiano.it

