al policlinico 300 babbi natale in moto consegnano i regali ai bambini ricoverati

Domenica mattina a Milano, 300 Babbi Natale in moto hanno attraversato la città, portando allegria e regali ai bambini ricoverati al Policlinico. Un gesto di solidarietà e spirito natalizio che ha coinvolto tutta la comunità, trasformando un giorno di festa in un momento di condivisione e speranza.

Sono arrivati in 300, in sella alle loro moto, i Babbi Natale che hanno attraversato Milano domenica mattina per portare un sorriso sul volto dei bambini ricoverati al Policlinico. L'iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione Rava. Il corteo dei Babbi Natale è stato scortato dalle moto della Polizia Municipale fino a via della Commenda, davanti all'ingresso del Padiglione De Marchi.

