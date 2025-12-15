Al Parco degli Artisti di Vergiano, Sorridolibero, associazione guidata dal cantautore Sergio Casabianca, rinnova il suo impegno per la Pace con un’iniziativa simbolica natalizia. Un cartello con frasi dedicate ad ogni albero è stato affisso nel parco, portando un messaggio di speranza e solidarietà durante il periodo festivo.

© Riminitoday.it - Al Parco degli Artisti iniziativa per la Pace: un cartello con frasi dedicate ad ogni albero

Sorridolibero, l’associazione di cui è presidente il cantautore riminese Sergio Casabianca, non ferma le sue attività al Parco degli Artisti di Vergiano neanche in inverno, e coglie l’occasione delle feste natalizie per dare vita a un’iniziativa simbolica a favore della Pace: l’affissione agli. Riminitoday.it

Dario Fo per il Grande Canale della Pace

Sorridolibero celebra la Pace al Parco degli Artisti di Vergiano - I volontari dell’associazione guidata da Sergio Casabianca affiggono cartelli in legno con messaggi di pace tra gli alberi del parco ... altarimini.it

Ambiente e pace: iniziativa comitati Parco Via Emilia e Antenna Via Sicilia in collaborazione con i gruppi consiliari Pd e Arezzo 2020 - Appuntamento per i cittadini al centro di aggregazione sociale Fiorentina in via Vecchia, in zona San Clemente, venerdì 15 novembre alle 18. lanazione.it

La Magia degli Elfi al #ParcoDaVinci! Artisti straordinari in uno show musicale scenografico, ricco di sorprese, acrobazie e atmosfere incantate… Un’esperienza che ha lasciato grandi e piccoli senza fiato! #magia #eventi #natale - facebook.com facebook