Al Palladium Waiting in the dark per aiutare i detenuti studenti

Al Palladium di Roma si tiene “Waiting in the dark”, un evento dedicato a sensibilizzare sull’inclusione e il supporto ai detenuti studenti. Nel Lazio, oltre 300 universitari, uomini e donne, sono rinchiusi in 12 degli 14 istituti penitenziari della regione, evidenziando l’importanza di iniziative che promuovano il diritto all’istruzione anche in carcere.

