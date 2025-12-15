Al MANN tre amici dell’astrazione | Licata Morandis e Tancredi

Al MANN si incontrano tre amici dell’astrazione: Licata, Morandis e Tancredi. Un’amicizia che ha segnato un’epoca e ha dato vita a una stagione creativa capace di parlare ancora al presente, testimoniando il valore duraturo dell’arte astratta e il legame profondo tra questi artisti.

Tre artisti, un’amicizia che ha segnato un’epoca e una stagione creativa capace di parlare ancora al presente. Riccardo Licata, Gino Morandis e Tancredi Parmeggiani tornano a confrontarsi in una mostra che mette al centro la loro energia comune e le tracce profonde lasciate nell’arte italiana del Dopoguerra. Napoli, l’Atrio del MANN come crocevia contemporaneo Dal . Sbircialanotizia.it