Al GrandApulia di Foggia sbarca ' La Piadineria'

Al GrandApulia di Foggia apre 'La Piadineria', un nuovo punto ristorativo che segna l'espansione del brand in Puglia. Dal 2024, sono già stati inaugurati cinque ristoranti nelle città di Andria, Bari, Brindisi, Mesagne e Taranto, consolidando la presenza del marchio nella regione.

La Piadineria accelera il suo sviluppo in Puglia. Dal 2024 a oggi ha inaugurato 5 ristoranti ad Andria, Bari, Brindisi, Mesagne e Taranto. Proprio ieri, domenica 14 dicembre, ha aperto al centro commerciale GrandApulia a Foggia, raggiungendo quota 8 punti in regione e 55 lavoratori impiegati. Foggiatoday.it

