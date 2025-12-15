Al Centro SMS la rassegna ' Agli Scalzi' tra arte partecipazione inclusione e riflessione civica

Il Centro SMS inaugura la rassegna 'Agli Scalzi', un progetto dedicato all'arte, alla partecipazione e all'inclusione. L'iniziativa, intitolata 'Agli Scalzi - incontri, visioni e sconcerti per pellegrini inquieti', si svolgerà nei prossimi mesi presso il Centro Espositivo Museale SMS lungo il viale delle Piagge, offrendo uno spazio di riflessione civica e culturale.

'Agli Scalzi - incontri, visioni e sconcerti per pellegrini inquieti'. E’ questo il nome del progetto che nei prossimi mesi coinvolgerà il Centro Espositivo Museale SMS, lungo il viale delle Piagge. Un percorso di rigenerazione culturale e sociale che intreccia arte, partecipazione, inclusione e. Pisatoday.it Roberto De Luca: Premio SMS (Toffia Riviviamo il Centro Storico) L’incontro rientra nella rassegna culturale degli “Incontri con l’Autore”. Al centro il libro del giornalista tra memoria collettiva, immagini e riflessione sul futuro della comunità. - facebook.com facebook