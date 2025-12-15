Akanji | errore fatale Le idee di Barella Zielinski che qualità

Analisi delle prestazioni dei protagonisti della partita, con focus su Akanji e i suoi errori, le intuizioni di Barella, e le qualità di Zielinski. Sommer si distingue come migliore in campo, mentre Vitinha affronta una situazione difficile. Bisseck si mette in evidenza grazie al gol e alle chiusure difensive, contribuendo a determinare il risultato complessivo della sfida.

© Sport.quotidiano.net - Akanji: errore fatale. Le idee di Barella. Zielinski, che qualità SOMMER 6. Si trova Vitinha a tu per tu e può farci ben poco. BISSECK 7. Mette la gara in discesa segnando un gol e contribuisce a difenderlo con le chiusure difensive. AKANJI 5,5. Quasi perfetto per oltre un'ora. Grave l'errore che spalanca la porta a Vitinha. BASTONI 5,5. Sbaglia il posizionamento concedendo la prima palla gol al Genoa in avvio. Non "annusa" il pericolo sul 2-1 e l'avversario scappa. L. HENRIQUE 6. Alti e bassi. Soffre poco in chiusura, ma davanti non incide. BARELLA 6,5. Il 2-0 parte da una sua apertura che spalanca il campo a Sucic. Resta sempre sul pezzo. ZIELINSKI 7. Regia di grande qualità, sempre a testa alta e con pochissimi errori.

L'Inter gioca una buona partita a Madrid ma torna senza punti. La squadra va vicina al gol con la traversa di Barella e l’errore di Dimarco davanti a Musso. Akanji e Calhanoglu deludono le aspettative, mentre Zielinski brilla con il gol e Barella si conferma - facebook.com facebook