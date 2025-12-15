Aiuto affitti approvato dalla giunta il bando da 35mila euro per sostenere le famiglie nel pagamento del canone di locazione
La giunta comunale di Falconara Marittima ha approvato il bando ‘Aiuto Affitti’, destinando 35mila euro per supportare le famiglie nel pagamento del canone di locazione. L’iniziativa mira a contrastare e prevenire situazioni di emergenza abitativa, offrendo un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà nelle spese di affitto.
BANDO AFFITTI: CHE FINE HA FATTO?
