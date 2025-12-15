Airola un’opera d’arte ritorna a casa | ricollocata la pala della Vergine Addolorata nel suo santuario

Ad Airola, un'importante opera d’arte è stata ricollocata nel suo santuario. Nel pomeriggio, nel Santuario di Santa Maria dell’Addolorata, si è svolto il rito di restauro e riposizionamento della pala raffigurante la Vergine Addolorata, attribuita a Andrea Solario. L’evento ha rappresentato un momento di grande valore storico e artistico per la comunità locale.

© Anteprima24.it - Airola, un'opera d'arte ritorna a casa: ricollocata la pala della Vergine Addolorata nel suo santuario Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto questo pomeriggio, alle ore 18:00, nel Santuario di Santa Maria dell'Addolorata ad Airola, il rito di ricollocazione della preziosa pala d'altare raffigurante la Vergine Addolorata, dipinto da alcuni attribuito ad Andrea Solario. La cerimonia, che simbolicamente riconsegna l'opera alla sua sede naturale dopo un accurato restauro, sarà presieduta da don Liberato Maglione, parroco della SS. Annunziata. L'intervento di recupero, promosso nel 2024 dalla Pro Loco di Airola e autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, ha dato vita a un virtuoso esempio di solidarietà civica.