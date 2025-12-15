Ahmed al Ahmed ferito ma eroico oltre 1 milione raccolto in suo sostegno Rifarei tutto

Ahmed al Ahmed, rimasto ferito durante un atto di coraggio, ha ricevuto oltre un milione di euro in sostegno. Nonostante il dolore e le conseguenze, dichiara di non pentirsi e di rifare tutto da capo. La sua storia di eroismo e determinazione ha suscitato grande solidarietà e ammirazione, evidenziando il valore del sacrificio personale in nome di una causa.

"Non si pente di quello che ha fatto, dice che lo rifarebbe di nuovo, ma i dolori stanno diventando pesanti per lui". Così Sam Issa, avvocato australiano specializzato in pratiche di immigrazione, riferisce le dichiarazioni di Ahmed al Ahmed, ormai noto come "l'eroe di Bondi Beach" che ieri ha bloccato, disarmato, uno degli attentatori che stavano sparando sulla folla riunita per la cerimonia di Hanukkah. "Non sta bene, è stato crivellato dai proiettili, il nostro eroe al momento è in difficoltà", ha aggiunto, intervistato dal Sydney Morning Herald, l'avvocato 43enne fruttivendolo, padre di due bambine, che è arrivato in Australia nel 2006 dalla Siria.

