Agguato a Rapisarda non fu tentato omicidio | aggressore condannato per lesioni e rapina

L'agguato a Federico Vittorio Rapisarda è stato riqualificato dal giudice come lesioni e rapina, non tentato omicidio. Giancarlo Santagati, ritenuto l'esecutore materiale, è stato condannato per questi reati, modificando così la precedente imputazione. La decisione evidenzia un diverso inquadramento giudiziario dell'episodio, sottolineando la complessità del caso.

© Viterbotoday.it - Agguato a Rapisarda, non fu tentato omicidio: aggressore condannato per lesioni e rapina L'agguato a Federico Vittorio Rapisarda non è stato un tentato omicidio. Almeno secondo il giudice per le indagini preliminari di Roma che ha riqualificato l'imputazione nei confronti di Giancarlo Santagati, ritenuto l'esecutore materiale dell'aggressione ai danni del dirigente del ministero.