Aggressione ingiustificata il macello alimenta i sospetti

Un incidente durante un sopralluogo nel macello ‘Zerbini & Ragazzi’ di Correggio ha scatenato sospetti e polemiche. Tre esponenti del Movimento 5 Stelle sarebbero stati vittime di un’aggressione ingiustificata, documentata anche tramite filmati consegnati alle autorità. La vicenda ha portato all’urgente approvazione di una mozione per chiarire i fatti e tutelare le parti coinvolte.

© Ilrestodelcarlino.it - "Aggressione ingiustificata, il macello alimenta i sospetti" Una mozione urgente sulla presunta aggressione subìta da tre esponenti del M5S durante un sopralluogo nell’area esterna del macello ‘ Zerbini & Ragazzi ’, denunciato sabato mattina a Correggio, documentando i fatti anche con filmati consegnati poi alle forze dell’ordine. Il consigliere comunale correggese Giancarlo Setti (foto al centro), della coalizione che unisce M5s, Prc, Sinistra italiana e la lista civica Abc, annuncia una mozione da discutere al prossimo consiglio comunale "per condannare l’aggressione avvenuta sabato ai danni della deputata Stefania Ascari, del consigliere regionale Lorenzo Casadei e dell’ex deputato Paolo Bernini, al macello Zerbini & Ragazzi". Ilrestodelcarlino.it "Aggressione ingiustificata, il macello alimenta i sospetti" - Il caso finirà in consiglio comunale a Correggio, il pentastellato Setti presenta una mozione urgente. ilrestodelcarlino.it

