Aggressione a operatori sanitari a Formia Rocca | Colpire chi cura è un atto inaccettabile che ferisce la comunità

15 dic 2025

Un’azione violenta ha colpito operatori sanitari nel pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia. Rocca condanna l’aggressione, sottolineando l’importanza di tutelare chi lavora per la salute pubblica e definendo tali atti come un grave segnale di disprezzo verso il personale sanitario e la comunità.

Roma, 15 dicembre 2025 – «Esprimo la mia piena e sincera solidarietà all’infermiere e al portantino aggrediti nel pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia mentre stavano svolgendo il loro lavoro. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile. Colpire chi cura significa ferire non solo singoli professionisti, ma l’intera comunità. La violenza non può e non deve trovare spazio nei nostri ospedali, luoghi di assistenza, rispetto e umanità. A nome della Regione Lazio sono vicino ai due operatori coinvolti e a tutto il personale sanitario del presidio di Formia. A loro va il mio ringraziamento per la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati ogni giorno, anche in contesti complessi e di forte pressione. Cdn.ilfaroonline.it

