Aggredita da tre ragazzi | Mia madre aveva chiesto loro di abbassare la voce Il racconto di una 22enne

Una giovane di 22 anni ha raccontato di essere stata aggredita da tre ragazzi dopo che la madre aveva chiesto loro di abbassare la voce. L'episodio si è svolto in un contesto di tensione, culminato con un'aggressione fisica che ha lasciato la vittima ferita al volto. Un episodio che evidenzia il problema della gestione della sicurezza in ambienti pubblici.

E' stata aggredita da tre ragazzi e colpita al volto dopo che la madre aveva chiesto loro di abbassare la voce e fare meno baccano. A raccontare la storia è una giovane di 22 anni che, dopo aver denunciato tutto ai carabinieri, si appella anche al popolo dei social per aiutarla.

Molestata, rapinata e ferita: 24enne aggredita da tre ragazzi sul monopattino. «Due ragazze non sono libere di entrate in auto la sera?» - Una ragazza di 24 anni, che si trovava con un'amica, è stata prima molestata e poi rapinata e ferita a un braccio da tre ragazzi su un monopattino. leggo.it

La docente aggredita per un brutto voto: "Se un ragazzo merita 4 perché gli devo dare 6 Posso dire che non regalo voti, non lascio il mio numero di telefonino e non faccio gruppi WhatsApp con gli studenti, mantengo sempre la giusta distanza e non credo ch - facebook.com facebook