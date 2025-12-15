Aggiudicato l' appalto per il nuovo depuratore di Tono

È stato ufficialmente aggiudicato l’appalto per la costruzione del nuovo depuratore di Tono. Il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione ha annunciato la conclusione della gara, che riguarda l’installazione dell’impianto e dei collettori fognari per migliorare la gestione dei reflui nella zona costiera.

Il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione comunica che è stata formalmente aggiudicata la gara d’appalto per la realizzazionedell’intervento denominato “Impianto di depurazione in località Tono e collettori fognari per il convogliamento dei reflui fognari dalla zona costiera da. Messinatoday.it

