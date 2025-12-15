Aggiornamento GPS e mobilità docenti 2026 | possibile la sovrapposizione delle due procedure? Pillole di Question Time

Durante il question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso della possibile sovrapposizione tra le procedure di aggiornamento GPS e mobilità docenti 2026, analizzando le tempistiche e le implicazioni di queste procedure per il personale scolastico.

Nel question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato un tema di particolare attualità per il personale scolastico: la tempistica delle procedure relative alla mobilità e all'aggiornamento delle GPS. Il focus si è concentrato sulla possibilità che le due operazioni possano svolgersi in contemporanea.