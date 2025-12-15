Affari Tuoi Stefano De Martino svela la strategia del Dottore E la concorrente trionfa

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 15 dicembre di Affari Tuoi, Stefano De Martino rivela la strategia del Dottore, portando nuova tensione e sorprese. Tra colpi di scena e momenti emozionanti, il programma conferma il suo fascino, regalando agli spettatori un episodio ricco di suspense e imprevedibilità.

affari tuoi stefano de martino svela la strategia del dottore e la concorrente trionfa

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino svela la strategia del Dottore. E la concorrente trionfa

Nella puntata del 15 dicembre di Affari Tuoi, ancora una volta, non sono mancati colpi di scena e grandi emozioni. Al timone dello show un instancabile Stefano De Martino affiancato da Herbert Ballerina, il comico divenuto una certezza nello show. Affari Tuoi, Giulia del Trentino Alto-Adige beffa il Dottore. A giocare con la sorte, affiancata da Stefano De Martino, nella puntata del 15 dicembre è Giulia del Trentino Alto-Adige. Originaria di Trento, la concorrente ha spiegato che ha 25 anni e lavora presso un’emittente televisiva come segretaria. Accanto a lei la mamma Irene che lavora in banca ed ha una figlia di 14 anni. Dilei.it

Stefano De Martino: l'entusiasmo per i 300mila euro vinti da una coppia - Affari Tuoi 26/09/2024

Video Stefano De Martino: l'entusiasmo per i 300mila euro vinti da una coppia - Affari Tuoi 26/09/2024

affari tuoi stefano deAffari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 15 dicembre 2025 - Settantaquattresima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. tag24.it

affari tuoi stefano deAffari tuoi, quanto ha vinto Giulia stasera 15 dicembre 2025 dopo una partita horror - Quanto ha vinto Giulia del Trentino Alto Adige ad Affari tuoi nella partita di stasera, lunedì 15 dicembre 2025. tvblog.it