affari tuoi stefano de martino svela la strategia del dottore e la concorrente trionfa

Nella puntata del 15 dicembre di Affari Tuoi, Stefano De Martino rivela la strategia del Dottore, portando nuova tensione e sorprese. Tra colpi di scena e momenti emozionanti, il programma conferma il suo fascino, regalando agli spettatori un episodio ricco di suspense e imprevedibilità.

Nella puntata del 15 dicembre di Affari Tuoi, ancora una volta, non sono mancati colpi di scena e grandi emozioni. Al timone dello show un instancabile Stefano De Martino affiancato da Herbert Ballerina, il comico divenuto una certezza nello show. Affari Tuoi, Giulia del Trentino Alto-Adige beffa il Dottore. A giocare con la sorte, affiancata da Stefano De Martino, nella puntata del 15 dicembre è Giulia del Trentino Alto-Adige. Originaria di Trento, la concorrente ha spiegato che ha 25 anni e lavora presso un’emittente televisiva come segretaria. Accanto a lei la mamma Irene che lavora in banca ed ha una figlia di 14 anni. Dilei.it

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 15 dicembre 2025 - Settantaquattresima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. tag24.it