Affari Tuoi Cristiano è senza precedenti | cos' è successo dopo la puntata
Cristiano, caporeparto di un negozio di grandi elettrodomestici a Foligno, è stato al centro dell'ultima puntata di Affari Tuoi, trasmessa il 14 dicembre 2025. La sua partecipazione ha suscitato grande interesse tra il pubblico e i telespettatori, lasciando un segno particolare nella storia del game show condotto da Stefano De Martino.
Cristiano, caporeparto in un negozio di grandi elettrodomestici a Foligno (Umbria), è il protagonista della puntata di Affari Tuoi del 14 dicembre 2025, condotta da Stefano De Martino. Accompagnato dalla compagna Alessandra (impiegata in un magazzino a Tavernello, Perugia), gioca con il pacco n. 1. La coppia ha una figlia piccola, Luna, grande fan di De Martino, che suggerisce il numero fortunato alla mamma.La partita inizia bene: basso dalla Calabria (10€) e Gennarino dalla Sardegna (jackpot 6.000€ garantiti). Poi discesa: eliminati 75.000€, 20€, 200.000€ e pacco nero (300.000€). Rifiuta la prima offerta da 24. Liberoquotidiano.it
