AEW | L’infortunio di Bobby Lashley è reale e potrebbe tenerlo fuori per diverso tempo

Bobby Lashley, assente dagli show della AEW dalla Casino Battle Royal di Full Gear, ha subito un infortunio reale. La sua assenza ha suscitato preoccupazioni tra i fan e gli addetti ai lavori, poiché potrebbe essere costretto a un lungo periodo di stop. Questo incidente rappresenta un imprevisto importante per la federazione e i suoi programmi futuri.

A confermare l'infortunio è stato il portale Fightful Select senza rivelarne la natura, ma definendolo abbastanza serio da tenere fuori Lashley per diverso tempo.