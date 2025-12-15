Aeroporto l' Ordine degli architetti | Il 2026 sia l' anno in cui verrà inserito nel piano nazionale degli scali
L’Ordine degli architetti sollecita l’inserimento dell’aeroporto della Piana di Licata nel piano nazionale degli scali, puntando al 2026 come anno decisivo. L’obiettivo è ottenere il parere positivo di Enac, affinché il progetto possa avanzare e contribuire allo sviluppo della regione.
La speranza è una soltanto: che il 2026 sia l’anno in cui l’Enac possa esprimere il parere positivo necessario a inserire l'aeroporto della Piana di Licata nel piano nazionale. Lo sostiene il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, che parla di un 2025 dal sapore. Agrigentonotizie.it
L’aeroporto di Agrigento escluso dalla programmazione nazionale: “Confidiamo nel 2026” - sia pronto a trasmettere all’Enac tutti gli ulteriori studi integrativi richiesti. grandangoloagrigento.it
