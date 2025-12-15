Aerobica Evolution regina a Monte di Procida | sesto scudetto e dominio confermato – Rivivi le emozioni su Sportface TV

Aerobica Evolution si conferma la regina del Campionato Italiano Gold di Serie A a Monte di Procida, conquistando il sesto scudetto. Al Pala Pippo Coppola, le emozioni sono state intense, con le migliori squadre italiane impegnate in una competizione ricca di adrenalina e talento. Rivivi le imprese delle atlete su Sportface TV.

Al Pala Pippo Coppola va in scena il Campionato Italiano Gold di Serie A: Aerobica Evolution si conferma campione d'Italia davanti ad Agorà e Valentia. Monte di Procida celebra l'élite dell'aerobica italiana. Al Pala Pippo Coppola il Campionato Italiano Gold di Serie A ha confermato lo splendore di una disciplina in costante crescita, al termine di una giornata intensa e tecnicamente di altissimo livello. L'evento, organizzato dalla ASD Chige della presidente Celeste Barone, con la direzione di gara affidata a Giorgio Illiano, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della stagione federale.

