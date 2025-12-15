Adesso inginocchiati ordina a un amico della moglie che scambia per l'amante e lo massacra a martellate

Un uomo ha brutalmente aggredito e tentato di uccidere un amico della moglie, scambiandolo per l'amante. L'episodio, avvenuto con violenza e minacce, ha portato alla condanna dell'aggressore a quattro anni di reclusione per tentato omicidio.

Ha massacrato a martellate un amico della moglie che ha scambiato per l'amante. Il gup lo ha condannato a 4 anni di reclusione per tentato omicidio.

